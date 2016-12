B’ESTFEST 2009 pe ultima suta de metri!

Pregatirile pentru editia de anul acesta a festivalului B’ESTFEST au intrat pe ultima suta de metri! Oferit de Romtelecom si sustinut de Alto si Dacia, B'ESTFEST isi va deschide portile miercuri, 1 iulie, cu Ziua Zero, ce-i va avea drept cap de afis pe The Killers. In zilele de 2, 3 si 4 iulie vor urca pe scenele festivalului artisti din peste zece tari, printre acestia numarandu-se si Motörhead, Moby, Franz Ferdinand, Orbital si Santana, B’ESTFEST urmand a se incheia pe 5 iulie, cu Manowar headliner la AFTERSHOCK.



Intrarea in spatiul de festival se va va face pe la Poarta A din cadrul complexului Romexpo. Pentru a se evita aglomeratia, pe caile de acces vor fi amplasate sisteme de pre-verificare a biletelor. Pe data de 1 iulie, accesul publicului in zona de festival se va face pe baza unui bilet achizitionat special pentru aceasta zi, abonamentele B’ESTFEST nefiind valabile pentru Ziua Zero (1 iulie) si nici pentru Aftershock (5 iulie). Pentru 2, 3 si 4 iulie, accesul se va face pe baza unui bilet valabil pentru ziua respectiva, sau pe baza abonamentului pentru cele 3 zile de festival.



Posesorii unui abonament de 3 zile vor primi la intrare o bratara, in baza careia se va face accesul si in celelalte zile de festival (2, 3 si 4 iulie). Spectatorii trebuie sa pastreze atat bratara la mana, cat si biletul, pe toata durata festivalului. Pana in ora 23:00, iesirea din spatiul de festival se va face pe langa cortul de acces, unde posesorii de bilete de o zi vor primi o bratara in cazul in care doresc sa revina in spatiul de festival. Dupa ora 23:00, iesirea publicului de va face pe la portile A, B si C ale complexului Romexpo.



In cadrul B’ESTFEST nu va exista o parcare special amenajata pentru public, organizatorii neasumandu-si responsabilitatea pentru autovehiculele parcate in jurul zonei de festival. Orice masina parcata in spatiul de festival sau care blocheaza caile de acces va fi ridicata de catre reprezentantii Politiei Capitalei, accesul cu masina in spatiul B’ESTFEST fiind posibil doar in baza unui permis de parcare valid. Cei care doresc sa vina cu motocicletele sau bicicletele la festival vor avea la dispozitie o parcare special amenajata, accesul facandu-se pe la Poarta B. Parcarea bicicletelor sau a motocicletelor va putea fi facuta numai pe baza unui bilet valabil pentru ziua respectiva a festivalului.





Participarea copiilor sub 12 ani la festival nu este recomandata, din cauza zgomotul produs in cadrul evenimentelor de acest tip, care este peste nivelul suportat de cei mici. In situatia in care parintele alege sa vina insotit de copil, accesul acestuia se va putea va putea face doar pe baza unui bilet valid, fara gratuitate sau reducere la achizitionarea acestuia. De asemenea, spectacolul poate include si elemente luminoase puternice, care ar putea dauna copiilor sau persoanelor epileptice.





Nu este permis accesul in spatiul de festival cu: sticle (inclusiv sticlele de parfum peste 100 ml si deodorante), bidoane de plastic, conserve, artificii, bannere sustinute de bete, spray-uri, scaune, arme, bauturi sau mancare, obiecte contondente, animale de companie, lanturi, aparate foto profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detasabil), aparate de inregistrare audio-video. In caz de ploaie, accesul cu umbrele nu va fi permis, spectatorilor fiind recomandat sa-si aduca pelerine de ploaie. Accesul cu medicamente este permis doar in baza retetei medicale aferente. De asemenea, publicul este sfatuit sa vina fara bagaje, genti voluminoase sau alte lucruri de valoare, locatia nefiind prevazuta cu un spatiu de depozitare securizat.