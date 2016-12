Fanilor Madonna le este recomandat sa isi lase acasa masinile cand vin la concert

Pregatirile pentru concertul Madonna au intrat deja in linie dreapta, urmand ca zilele acestea sa se puna la punct ultimele detalii ale celei mai ample productii de spectacol realizate pana in prezent in Romania! Parte a seriei Vodafone Best Music, promovat de Live Nation si organizat de Emagic, show-ul pe care Madonna il va sustine pe 26 august in Parcul Izvor face parte din cadrul celui mai bine vandut turneu din istorie al unui artist solo, “Sticky & Sweet Tour”. Pentru imbunatatirea accesului publicului la concert, organele abilitate au decis restrictionarea circulatiei pe anumita artere ale capitalei.



Celor care vor veni miercuri la concert le este recomandata utilizarea mijloacelor de transport in comun, in special a metroului, in zona Parcului Izvor nefiind disponibile locuri de parcare. De asemenea, pentru a fluidiza accesul publicului la concert, conform avizului obtinut de la Primaria Municipiului Bucuresti, circulatia va fi restrictionata pe 26 august, intre orele 17:00 – 01:00 astfel: pe Splaiul Independentei (in ambele sensuri) intre Podul Operei si Piata Unirii, Bulevardul B.P.Hasdeu; Bulevardul Libertatii intre Calea 13 Septembrie si Splaiul Independentei; Bulevardul Natiunile Unite si Bulevardul Izvor intre Piata Natiunilor Unite si Piata Arsenalului; Bulevardul Unirii intre Bulevardul Libertatii si Bulevardul I.C. Bratianu, cu permiterea traversarii dinspre Splaiul Independentei catre Strada Bibescu Voda; Calea Victoriei, intre Bulevardul Regina Elisabeta si Splaiul Independentei; Calea Plevnei, intre Bulevardul Regina Elisabeta si Splaiul Independentei; Bulevardul Schitu Magureanu, intre Bulevardul Regina Elisabeta si Splaiul Independentei. Traficul va fi de asemenea restrictionat pe strazile Silfidelor, Elie Radu, Anghel Saligny, Ilfov, Dr. Raureanu si Dr. N. Staicovici, intre Splaiul Independentei si Costache Negri, accesul riveranilor fiind permis catre domiciliu.



In ceea ce priveste liniile RATB din zona, acestea vor functiona intre orele 17:00-24:00, pe trasee modificate, astfel : Liniile 104 si 124 vor functona in ambele sensuri de la Piata Unirii pe Bulevardul I.C.Bratianu, Piata Universitatii, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul M. Kogalniceanu, Piata Operei, Bulevardul Eroii Sanitari, cu intoarcere prin Bulevardul Eroilor, Splaiul Independentei, Piata Operei, Bulevardul M.Kogalniceanu, apoi traseul de ducere. Linia 123 va functiona modificat in ambele sensuri de la Piata Unirii pe Bulevardul I.C.Bratianu, Piata Universitatii, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul M. Kogalniceanu, Piata Operei, Splaiul Independentei, apoi traseul de baza. Linia 136 va functiona pe traseul de baza intre „CET Vest Militari” si intersectia Calea 13 Septembrie cu Strada Izvor (zona Posta Puisor), unde autobuzele acestei linii vor intoarce. Linia 385 va functiona pe traseul de baza intre „Valea Oltului’’ si intersectia Calea 13 Septembrie cu Soseaua Pandurilor, prin Soseaua Pandurilor, Strada Dr. Rainer, Bulevardul Eroilor, Splaiul Independentei, Piata Operei, Bulevardul M. Kogalniceanu, Bulevardul Regina Elisabeta, Piata Universitatii, Bulevardul I.C.Bratianu, Piata Unirii, Strada Halelor, Aleea III, Aleea II, Bulevardul I.C.Brătianu, Bulevardul C.Coposu, Strada Sf. Vineri, cu intoarcere prin Strada Sf.Vineri, Strada Mircea Voda, Bulevardul Unirii, Bulevardul I.C.Bratianu, Piata Universitatii, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul M. Kogalniceanu, Piata Operei, Splaiul Independenţei, Bulevardul Eroilor, Strada Dr.Bagdasar, Soseaua Pandurilor, apoi traseul de ducere.



Biletele ramase disponibile pentru concert mai pot fi achizitionate din reteaua magazinelor Diverta sau online, de pe www.myticket.ro, la urmatoarele categorii de pret: 120 lei (Gazon B), 160 lei (Gazon A), 600 lei (Gold Bar) si respectiv 800 lei (cele VIP). Ca urmare a depistarii unor cazuri de falsificare a biletelor, organizatorii ii sfatuiesc pe interesati sa achizitioneze bilete numai de la punctele de vanzare autorizate, respectiv din reteaua magazinelor Diverta sau de pe site-ul www.myticket.ro. Cei care au cumparat deja bilet de la alte puncte de vanzare decat cele mentionate mai sus, pot verifica autenticitatea acestora accesand site-ul www.myticket.ro/madonna.