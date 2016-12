SUIE PAPARUDE si AB4, primele trupe romanesti la TUBORG GREEN FEST!

Suie Paparude, pionierii muzicii electronice din Romania, si AB4, una dintre cele mai cunoscute prezente din zona alternative de la noi, sunt primele trupe autohtone confirmate pe afisul TUBORG GREEN FEST. Desfasurat in Parcul Izvor din Bucuresti, intre 4-6 septembrie, Tuborg Green Fest va avea pe afis peste 15 artisti, printre care Chicane si Guano Apes.





SUIE PAPARUDE

Celebri pentru hituri precum „Pentru inimi”, “Armada Verbala”, “A fost odata”, “Cea mai buna zi” sau “Ajutor”, Suie Paparude s-a format in toamna anului 1993 in Club A, impunandu-se rapid pe scena muzicala autohtona printr-un sound nou, alternativ-new-wave. In toamna anului 1994, Suie Paparude ramane in formula de doi, Mihai Dobre si Mihai Campineanu, iar un an mai tarziu incepe colaborarea cu DJ Vasile, in aceasta componenta trupa lansand in decembrie 1995 primul album, “Suie Paparude”.



Dupa ce DJ Vasile paraseste grupul, Suie Paparude lanseaza in 1997 albumul „Salveaza-te”, intens promovat de videoclipul „Iarba verde de acasa”, in regia lui Tudor Giurgiu. In septembrie 1998 , trupa revine la formula de trei, prin cooptarea lui DJ Niky4, un mai vechi colaborator, alaturi de care lanseaza maxi-single-ul „Musca”. DJ Niky4 paraseste trupa in mai 1999, iar in primavara anului 2000, Suie Paparude lanseaza albumul „Urban”, care include doua colaborari cu Loredana, pentru piesele „Gratie” si „Departe” precum si o mutatie la nivelul sound-ului, puternic influentat de stilul dub. In toamna lui 2002, Suie Paparude incepe colaborarea cu Junkyard prin doua piese, “Atac la persoane” si “Paparuda digitala”, incluse pe albumul, “Atac la persoane”, lansat in aprilie 2003.



„Scandalos” apare pe piata in decembrie 2004, primul single de pe album - "Pentru inimi" – ajungand in primele locuri in topurile radio si in heavy-rotation in majoritatea cluburilor din Romania. In 2007 trupa participa la prima editie B’ESTFEST, si lanseaza “A fost odata”, un nou single si un nou videoclip, urmat de albumul cu acelasi nume in ianuarie 2008. La inceputul anului 2009, Junkyard paraseste Suie Paparude, iar trupei i se alatura la voce Bean, fost membru Blanoz, “racolat” de Suie dupa ce l-au vazut cantand live alaturi de NSK. In prezent trupa lucreaza in actuala formula la noi piese, pregatind lansarea unui alt album, cel mai recent single Suie Paparude, “Cea mai buna zi”, devenind intre timp un imn al verii 2009.



AB4

AB4 s-a reunit prima oara sub acest nume in primavara anului 2000, cand membrii trupei au inceput sa lucreze la cele 10 piese de pe primul album, intitulat sugestiv ''Toxic''. Cu un stil influentat de nume precum Soundgarden, Nirvana, Alice In Chains, Sonic Youth, Blink 182 sau Limp Bizkit, AB4 s-a impus pe scena alternative din Romania printr-un sound nou, sobru si elaborat, inspirat din grunge, cross-over si rock alternativ.



In 2003, trupa a lansat cel de-al doilea album de studio, urmand ca in acelasi an sa treaca prin noi schimbari de componenta, in prezent fiind formata din: Doru Trascau (vocals, guitars, samples), Enrico D`Angelosante (guitars, samples), Antonio Bonansingo (bass) si Dorian Cazacu (drums). Dupa ce a fost declarat ''Best Romanian Act'' la gala MTV Romanian Music Awards in 2003, AB4 a continuat sa-si treaca la CV numeroase show-uri live, printre ele numarandu-se cel de pe scena “Wan2Stage” la Sziget, in 2004, si concertul din deschiderea Placebo in 2006.



Membrii trupei AB4 se afla vara aceasta in Italia, la Roma, unde lucreaza la un nou album. Pentru acest material, trupa va colabora cu un celebru sunetist din Londra, care a mai lucrat si cu nume celebre precum Placebo, Suede, Robert Plant sau PJ Harvey.