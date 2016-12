ULTIMELE BILETE PENTRU CONCERTUL MADONNA POT FI GASITE NUMAI IN PARCUL IZVOR!

Ultima rezerva de bilete in Gazon A, precum si pachetele Gold sunt deja epuizate, iar in categoriile VIP (800 lei) si Gold Bar (600 lei) au ramas mai putin de 100 de bilete! Cei care nu si-au achizitionat inca bilete pentru concert o mai pot face din magazinele Diverta numai duminica, iar incepand de luni (24 august) acestea vor fi disponibile doar casa de bilete situata la intrarea in Parcul Izvor, in dreptul statiei de metrou Izvor. Parte a seriei Vodafone Best Music, promovat de Live Nation si organizat de Emagic, concertul Madonna va avea loc in Parcul Izvor, pe data de 26 august, accesul publicului urmand a se face incepand cu orele 17:30.



Incepand de luni, ultimele bilete pentru concertul Madonna vor putea fi achizitionate doar de la casa de bilete situata la intrarea in Parcul Izvor, in dreptul statiei de metrou Izvor. Casa de bilete va fi deschisa luni si marti intre orele 12:00 si 21:00, iar miercuri, in ziua evenimentului, intre 09:00 si 22:00. Cei care doresc sa o vada pe „regina muzicii pop” la Bucuresti si nu si-au cumparat inca bilete ar trebui sa se grabeasca: pachetele Gold s-au epuizat, la fel si ultima rezerva de bilete in Gazon A, iar in categoriile VIP si Gold Bar au ramas mai putin de 100 de bilete, in prezent fiind disponibile bilete la urmatoarele categorii de pret: 120 lei (Gazon B), 600 lei (Gold Bar) si respectiv 800 lei (VIP).



Pentru toti detinatorii de bilete, indiferent de zona pentru care acestea au fost achizitionate (Gazon A sau B, Tribuna VIP, Gold Bar, Gold Package), accesul in spatiul de concert se va face in intevalul 17:30-20.30, pe la oricare dintre cele trei intrari: cea din zona statiei de metrou Izvor, intrarea de la intersectia strazii B.P. Hasdeu cu Splaiul Independentei, si cea de-a treia, la intersectia strazii B.P. Hasdeu cu B-dul Natiunilor Unite.



Parte a seriei Vodafone Best Music, promovat de Live Nation si organizat de Emagic, concertul Madonna din 26 august face parte din Sticky & Sweet Tour, turneul de promovare a albumului „Hard Candy“. Extins dupa succesul extraordinar de care s-a bucurat in 2008, Sticky & Sweet Tour este deja considerat cel mai bine vandut turneu din istorie al unui artist solo: anul trecut, turneul a fost vizionat de peste 2,3 milioane de spectatori din 58 de orase, inregistrand vanzari de bilete record pretutindeni!



Ca urmare a depistarii unor cazuri de falsificare a biletelor pentru concertul Madonna, organizatorii ii sfatuiesc pe interesati sa achizitioneze bilete numai de la punctele de vanzare autorizate! Cei care au cumparat deja bilet de la alte puncte de vanzare decat din reteaua magazinelor Diverta, Myticket.ro sau cabina de bilete din Parcul Izvor, pot verifica autenticitatea acestora accesand site-ul www.myticket.ro/madonna.